 تحرير سفينة تركية بعد اختطافها من قبل قراصنة قبالة سواحل الصومال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحرير سفينة تركية بعد اختطافها من قبل قراصنة قبالة سواحل الصومال

مقديشو، الصومال - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 29 أغسطس 2026 - 9:18 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2026 - 9:18 م

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم السبت، أن القوات التركية والصومالية تمكنت من تحرير السفينة "إم في لوتوف" التركية التي اختطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال.

وأضافت الوزارة، أن السفينة التي ترفع علم الكاميرون اختطفت في 17 أغسطس في منطقة نيجال بولاية بونتلاند.

وأسفرت العملية، عن تدمير أربعة زوارق استخدمها القراصنة ومقتل 14 مسلحا يشتبه في أنهم قراصنة.

وفر بقية القراصنة من السفينة، مما سمح للقوات بالسيطرة عليها.

وجرت العملية في إطار اتفاقية تعاون دفاعي بين الصومال وتركيا تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية السواحل الصومالية، ومكافحة القرصنة، وفقا للبيان.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن أي ضحايا أو سلامة طاقم السفينة.

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