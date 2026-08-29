تحرير سفينة تركية بعد اختطافها من قبل قراصنة قبالة سواحل الصومال

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أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم السبت، أن القوات التركية والصومالية تمكنت من تحرير السفينة "إم في لوتوف" التركية التي اختطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال.

وأضافت الوزارة، أن السفينة التي ترفع علم الكاميرون اختطفت في 17 أغسطس في منطقة نيجال بولاية بونتلاند.

وأسفرت العملية، عن تدمير أربعة زوارق استخدمها القراصنة ومقتل 14 مسلحا يشتبه في أنهم قراصنة.

وفر بقية القراصنة من السفينة، مما سمح للقوات بالسيطرة عليها.

وجرت العملية في إطار اتفاقية تعاون دفاعي بين الصومال وتركيا تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية السواحل الصومالية، ومكافحة القرصنة، وفقا للبيان.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن أي ضحايا أو سلامة طاقم السفينة.