الزيدي: مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام عبر تركيا وسوريا يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق

دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وزارة النفط العراقية إلى الإسراع في الشروع بتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط الاستراتيجي من محافظة البصرة باتجاه قضاء حديثة وصولًا إلى منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا وإلى ميناء بانياس السوري.

كما دعا رئيس الحكومة العراقية، خلال اجتماع ضم قيادات وزارة النفط وممثلي عدد من الشركات المنفذة، وزارة النفط إلى "توفير أفضل الظروف والمتطلبات اللازمة لعمل الشركات المنفذة بما يضمن إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد "أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق، لما يوفره من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية، وبما يخدم مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرًا ومستقبلًا".

وحسب البيان، فقد اطلع رئيس الحكومة العراقية خلال الاجتماع على التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع، وآثاره التنموية بعيدة المدى، فضلًا عن مسارات التصدير وكميات النفط المتوقع تصديرها عبر الخطين.

وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، قد أجرى في 25 من الشهر الجاري اجتماعًا مع وفد شركة (يو سي سي) القطرية، أحد أطراف الائتلاف الذي يضم أيضًا كلًا من شركات شيفرون الأمريكية وتي آي كابيتال وتوتال الفرنسية لمناقشة الموديل الاقتصادي للمشروع ومسار الأنابيب وإجراءات التعاقد، ومدة تنفيذ المشروع.

وتبلغ طاقة منظومة الأنابيب مليوني برميل يوميًا، بكلفة تصل إلى 15 مليار دولار، وفترة تنفيذ تصل إلى أربع سنوات، ليتيح للعراق رفع القدرات التصديرية للنفط الخام عبر مينائي جيهان التركي وبانياس السوري لتلبية احتياجات السوق الأوروبية والأمريكيتين.