حقق توتنهام هوتسبير رقمًا سلبيًا، بعد خسارته أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم دون تسجيل أي هدف، ليكرر هذا السيناريو للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق لتوتنهام أن بدأ منافسات الدوري بخسارتين متتاليتين دون تسجيل أهداف في موسمي 1947-1948، عندما كان الفريق ينافس في الدرجة الثانية، و1974-1975 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي البداية الصعبة للفريق اللندني بالتزامن مع وصول المصري عمر مرموش، الذي شارك أساسيًا في الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في ظهوره الأول بقميص توتنهام عقب انتقاله من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

ويأمل مرموش في مساعدة توتنهام على تصحيح مساره سريعًا، خاصة أن الفريق تنتظره مواجهة خارج أرضه أمام نوتنجهام فورست في الجولة المقبلة، قبل أن يخوض مباراتين متتاليتين على ملعبه أمام إيفرتون وأستون فيلا.

وتعد المباريات الثلاث المقبلة فرصة مهمة لمرموش وزملائه من أجل وضع حد للبداية المتعثرة واستعادة التوازن، إلى جانب البحث عن أول أهداف الفريق في الدوري هذا الموسم.