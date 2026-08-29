حررت البحرية التركية، بالتعاون مع القوات الصومالية، سفينة اختطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال، في عملية استمرت 10 أيام وأسفرت عن مقتل 14 مسلحا وتدمير 4 زوارق، وفق ما أعلنت السلطات الصومالية، السبت.

وقالت الحكومة الصومالية إن العملية انتهت باستعادة السيطرة على السفينة "لوتوف"، التي ترفع علم الكاميرون، بعدما أجبر الضغط المتواصل للقوات بقية القراصنة على الفرار منها، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية .

وأضافت أن القوات دمرت خلال العملية 4 قوارب استخدمها القراصنة، فيما قتل 14 منهم، قبل تأمين السفينة التي تمكنت من استئناف رحلتها.

وبحسب وزارة الدفاع الصومالية، تعرضت السفينة للاختطاف في 17 أغسطس في منطقة نوجال بولاية بونتلاند.

وتظهر بيانات موقع "مارين ترافيك" أن السفينة غادرت تركيا أواخر يوليو، وكانت في طريقها إلى ميناء دار السلام في تنزانيا عندما تعرضت للاختطاف.

وقالت مقديشو إن عملية التحرير جرت في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين الصومال وتركيا، التي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية السواحل الصومالية ومكافحة القرصنة.