يسعى الجهاز الفني والطبي بالنادي الأهلي لتجهيز كريم الدبيس، لاعب الفريق، للتواجد في قائمة مباراة سموحة المقبلة بالدوري، رغم الإصابة التي يعاني منها على مستوى العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويحاول الحسين عموتة مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي للحصول على الموافقة الطبية للمشاركة في المباراة المقبلة، في ظل عدم وجود ظهير أيسر صريح بالنادي بسبب عدم الجاهزية البدنية للوافد الجديد توفيق محمد.

وكأن الأهلي أعلن إصابة كريم الدبيس بشد في ‏العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة الشرقية إنبي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.‏

وأوضح أن اللاعب بدأ تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات فور جاهزيته.‏

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي خلال الأيام المقبلة لحسم القرار النهائي من التواجد في قائمة مباراة سموحة، ومن المنتظر أن يكون اللاعب بديلًا حال الحصول على التصريح الطبي للمشاركة في المباراة.