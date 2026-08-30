عقدت لجان الأمن والسلامة والحماية المدنية بشركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري اجتماعها الأسبوعي، برئاسة العميد يسري سيد مرسي، مدير عام الأمن والسلامة المهنية بالشركة القابضة، وبحضور مديري عموم الأمن والأمن الصناعي بالشركات التابعة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالإدارات الفرعية ومسؤولي الشركة القابضة.

وقال مصدر لـ"الشروق" إن الاجتماع بحث ظروف العمل بمواقع الشركات، والتأكيد على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية والحماية المدنية، بما يسهم في حماية ممتلكات الشركات وعناصر الإنتاج، ومنع الإصابات والحوادث، إلى جانب اتخاذ إجراءات الوقاية من الحرائق، في إطار الحرص على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة المهنية والحماية المدنية بمواقع الشركات التابعة، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع المخاطر والحوادث.

وأضاف المصدر أن اللجنة شددت على ضرورة التوسع في تركيب واستخدام كاميرات المراقبة بمواقع العمل، مع التأكيد على مراجعة بيانات جراجات مبيت السيارات، للتأكد من أن أماكنها معلومة ومؤمنة.

كما أوصت اللجنة، بحسب المصدر، بضرورة الاستعداد لموجة الحرارة الصيفية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية وإجراءات الحماية المدنية والاستعدادات اللازمة لمواجهة الحرائق، مع توفير أجهزة ووسائل الإطفاء الكافية والمناسبة بكل موقع عمل.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة شددت على أهمية التدريب على خطط الحماية المدنية وإجراء التجارب اللازمة، إلى جانب سرعة أعمال الصيانة الكهربائية وعزل الكابلات والأسلاك جيدا، مع مراجعة مدى مناسبة الأحمال الكهربائية للكابلات والأسلاك المستخدمة، للوقاية من حدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق.