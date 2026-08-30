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أعداد جريدة الشروق
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رسميًا.. برشلونة يعلن انتقال هيكتور فورت إلى ريال سوسيداد

محمد جلال
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 12:04 ص

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم، انتقال لاعبه الشاب هيكتور فورت إلى صفوف ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال برشلونة في بيان رسمي: «توصل نادي برشلونة وريال سوسيداد إلى اتفاق بشأن انتقال هيكتور فورت، مع احتفاظ برشلونة بخيار إعادة شراء اللاعب، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية».

وبحسب التقارير الصحفية، يحتفظ برشلونة بنسبة 50% من قيمة بيع هيكتور فورت إلى أي نادٍ آخر مستقبلًا، ضمن بنود الاتفاق مع ريال سوسيداد.

وكان فورت قد دخل دائرة اهتمام بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تكتمل بسبب خلافات تتعلق ببنود الصفقة ونسبة البيع المستقبلية.

وعاد هيكتور فورت إلى صفوف برشلونة مع نهاية الموسم الماضي، عقب انتهاء فترة إعارته إلى نادي إلتشي، قبل أن يرحل عن الفريق الكتالوني بشكل نهائي وينضم إلى ريال سوسيداد.


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