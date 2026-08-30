كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن مواعيد مباريات سلتيك الأسكتلندي في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، للموسم الجديد 2026-2027، والتي تشهد مشاركة المصري هيثم حسن مع الفريق.

وكانت قرعة مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي قد أقيمت مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن مواجهات متوازنة لسلتيك، الذي انتقل للمشاركة في البطولة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام لاسك النمساوي، عقب خسارته بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستهل سلتيك مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة فرنتسفاروشي المجري على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية.

ويواجه الفريق الأسكتلندي سليتا فيجو الإسباني على أرضه في الجولة الثالثة، ثم يستضيف بشكتاش التركي في الجولة الرابعة، على أن يخرج لمواجهة تورينسي البرتغالي في الجولة الخامسة.

وفي الجولة السادسة، يحل سلتيك ضيفًا على أومونيا القبرصي، قبل أن يستضيف أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الجولة السابعة، ويختتم مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة سانت جيلواز البلجيكي خارج ملعبه.

وجاءت مواعيد مباريات سلتيك في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي كالتالي:

الجولة الأولى

9 مساء 17 سبتمبر.. سلتيك أمام فرنتسفاروشي المجري.

الجولة الثانية

9 مساء 15 أكتوبر.. بنفيكا البرتغالي أمام سلتيك.

الجولة الثالثة

9 مساء 22 أكتوبر.. سلتيك أمام سليتا فيجو الإسباني.

الجولة الرابعة

9 مساء 5 نوفمبر.. سلتيك أمام بشكتاش التركي.

الجولة الخامسة

9 مساء 26 نوفمبر.. تورينسي البرتغالي أمام سلتيك.

الجولة السادسة

6:45 مساء 10 ديسمبر.. أومونيا القبرصي أمام سلتيك.

الجولة السابعة

9 مساء 21 يناير.. سلتيك أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

الجولة الثامنة

9 مساء 28 يناير.. سانت جيلواز البلجيكي أمام سلتيك.

وكان هيثم حسن، البالغ من العمر 24 عامًا، قد انضم إلى صفوف سلتيك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني، ليخوض مع الفريق الأسكتلندي تجربة جديدة في الموسم المقبل.