رئيس الجزائر لا يستبعد الخلفية الإجرامية لحرائق الغابات

لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت وجود أياد إجرامية وراء الحرائق المهولة التي اندلعت مؤخراً في عدد من مناطق البلاد، مؤكداً إجراء التحريات للوقوف على أسباب اندلاعها.

وقال تبون، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الجزائرية خلال تفقده عدداً من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة: "صحيح، كانت سرعة الرياح قوية ووصلت إلى 100 كيلومتر في الساعة ومنعت طائرات الإخماد من التدخل، لكن أعتقد أن هناك شيئاً من الإجرام. ليس من الطبيعي أن تنطلق النار بهذه القوة، على كل حال سنقوم بالتحريات".

وظهر تبون، وهو يتحدث إلى عدد من المصابين، سائلاً الأطباء عن وضعهم الصحي مع التمني لهم بالشفاء العاجل.

ولاحقاً نقل التلفزيون الجزائري عن تبون قوله إن اجتماعات خاصة ستعقد غداً الأحد، تجمع كل المسؤولين الذين لهم صلة بهذه الأحداث، بصفة أو بأخرى.

وأكد رئيس الجزائر أن الاجتماع سينبثق عنه اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تفادي "وقوع العديد من هذه المصائب مستقبلاً".

وأشاد تبون بالهبة التضامنية للشعب الجزائري مع المتضررين من الحرائق، مثنياً على جهود الجيش والدرك الوطني والدفاع المدني في مواجهة الحرائق والتقليص من حجم الكارثة.