الشاباك: إحباط تهديد كبير استهدف حياة يائير نتنياهو وإجلاؤه عاجلًا من الولايات المتحدة

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، مساء اليوم السبت، وجود تهديد وصفه بـ«الحقيقي والكبير» استهدف حياة يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال وجوده في الولايات المتحدة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإجلائه بشكل عاجل وسري إلى إسرائيل.

وأوضح الشاباك أن طاقم الحراسة المرافق ليائير نتنياهو لم يكن كافيًا للتعامل مع التهديد في الوقت الفعلي، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

واستدعى الوضع تدخلًا فوريًا من طاقمين أمنيين تابعين للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الذي كان قد وصل للتو إلى نيويورك.

وغادر الطاقمان، بقيادة ضابط كبير، موقع هرتسوج على الفور للمساعدة في عملية تأمين يائير نتنياهو وإجلائه إلى المطار، حيث غادر الأراضي الأمريكية عائدًا إلى إسرائيل في الليلة ذاتها.

وتأتي التأكيدات الإسرائيلية بعد تقرير نشرته شبكة «نيوزماكس» الأمريكية مطلع الأسبوع، كشف أن يائير نتنياهو كان هدفًا لمخطط اغتيال إيراني أثناء إقامته في جنوب فلوريدا.

ونقلت الشبكة عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أن المخابرات الإسرائيلية اكتشفت، في ديسمبر الماضي، خطة إيرانية لتصفيته في منطقة «هالانديل بيتش» بالقرب من ميامي.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن عملاء إيرانيين تواجدوا بالفعل في المنطقة لمراقبة تحركات يائير نتنياهو ومكان إقامته.

وفي أعقاب ورود هذه المعلومات الاستخباراتية والتحذيرات، صدرت تعليمات أمنية مشددة لنجل نتنياهو بمغادرة الولايات المتحدة فورًا، حيث استقل طائرة عائدًا إلى إسرائيل تاركًا أمتعته خلفه، ليستقر هناك منذ ذلك الحين.