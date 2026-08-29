إصابة 13 شخصا في هجمات للمستوطنين وإجراءات إسرائيلية بالضفة

أصيب 13 شخصًا، بينهم 11 فلسطينيًّا وصحفيان أجنبيّان، السبت، جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون، ضمن سلسلة اعتداءات وإجراءات للجيش الإسرائيلي طالت 7 مناطق في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وشملت الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بلدات وقرى قصرة وجالود وعرابة ورابا والمغير وبرقا، إلى جانب البلدة القديمة بمدينة الخليل، وتخللها تجريف أراضٍ وإغلاق طرق وعرقلة حركة الفلسطينيين والصحفيين.

محافظة رام الله والبيرة

في قرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، الأطراف الغربية للقرية، وأطلقوا أغنامهم للرعي في أراضيها، كما حاولوا مداهمة أحد المنازل، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن إصابات، فيما اعتدى جنود إسرائيليون بالضرب على سيدة كانت موجودة في المنطقة.

ومنذ مساء الجمعة، يغلق الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي والوحيد للقرية، عقب اقتحامها بعشرات الآليات، ما أدى إلى عرقلة حركة الفلسطينيين ومنعهم من الدخول إليها أو الخروج منها.

وفي قرية برقا بالمحافظة ذاتها، هاجم مستوطنون فلسطينيين داخل متنزه القرية، واعتدوا على مزارعين أثناء قطفهم ثمار اللوز.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حطموا مركبة خلال الهجوم، مشيرة إلى أن الاعتداءات وقعت بالتزامن في 3 مناطق من القرية.

محافظة الخليل

وفي البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون إسرائيليون المنطقة مساء السبت، بحماية قوات الجيش.

وقالت منظمة «البيدر» الحقوقية الفلسطينية، في بيان، إن قوات الجيش عرقلت حركة الفلسطينيين وعمل الصحفيين، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين البلدة القديمة.

محافظة جنين

وفي بلدة عرابة بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب قرب مستوطنة «ميفو دوتان» المقامة على أراضي البلدة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن المصابين نقلا لتلقي العلاج، دون توفر معلومات فورية بشأن طبيعة إصابتيهما.

وفي قرية رابا بالمحافظة ذاتها، جرفت قوات الجيش الإسرائيلي أراضي في منطقة جبل السالمة، ووسعت طريقًا قرب بؤرة استيطانية مقامة في المنطقة.

محافظة نابلس

وفي قرية قصرة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، هاجم عشرات المستوطنين منزلًا فلسطينيًّا في منطقة رأس العين، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاهه ورشقوه بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين بحالات اختناق ورضوض.

كما يواصل مستوطنون، بحماية الجيش الإسرائيلي، حصار 3 منازل في القرية لليوم الـ21 على التوالي، فيما أعلن الجيش المنطقة «عسكرية مغلقة».

وفي قرية جالود بالمحافظة ذاتها، هاجم مستوطنون عائلة فلسطينية وصحفيين أجنبيين كانا برفقتها، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته برضوض، إضافة إلى إصابة الصحفيين بجروح.

بيان نتنياهو

وفي محاولة لاحتواء تداعيات هجمات المستوطنين على صورة إسرائيل دوليًّا، أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتداءات التي نفذها مستوطنون في قصرة وجالود، واصفًا منفذيها بأنهم «حفنة من مثيري الشغب».

وقال نتنياهو في بيان: «أدين بشدة أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبتها حفنة من مثيري الشغب في قريتي قصرة وجالود».

وزعم أن منفذي الاعتداءات «ينتهكون القانون ويعرقلون عمل الجيش ويضرون بمكانة إسرائيل في العالم».

وحاول نتنياهو بذلك تقديم الاعتداءات باعتبارها تصرفات فردية ومعزولة، رغم أن عشرات المستوطنين نفذوا هجماتهم في القريتين بحماية الجيش الإسرائيلي، وفق مسؤولين ومصادر محلية.

وفي السياق، أفادت القناة 12 العبرية بأن السلطات الإسرائيلية لم توقف أيًّا من عشرات المستوطنين الذين هاجموا قصرة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال يوليو الماضي 2256 اعتداءً ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأوضحت الهيئة الحكومية أن قوات الجيش نفذت 1458 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداءً.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متكررة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.