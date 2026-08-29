 ربيعة يسجل ويصنع في فوز صعب للعين على النصر - بوابة الشروق
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ربيعة يسجل ويصنع في فوز صعب للعين على النصر

أمير نبيل
نشر في: السبت 29 أغسطس 2026 - 9:38 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2026 - 9:38 م

حقق فريق العين فوزًا صعبًا على ضيفه النصر بنتيجة 2 / 1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم النصر بهدف الإيفواري كريس بيديا في الدقيقة 43، بعدما أهدر العين ركلة جزاء في الدقيقة 35 عن طريق مهاجمه المغربي سفيان رحيمي.

ونجح العين في إدراك التعادل عن طريق مدافعه المصري رامي ربيعة في الدقيقة 58، قبل أن يسجل اليوناني جورجوس جياكوماكيس هدف الفوز في الدقيقة 62، مستغلًا تمريرة من ربيعة.

ورفع العين رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف شباب الأهلي المتصدر والجزيرة الوصيف، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز السابع.


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