أطلق المنشد مصطفى عاطف، أمس، من شوارع العاصمة الماليزية كوالالمبور حملة لدعوة الماليزيين لزيارة معالم مصر الإسلامية، في تجربة روحانية مميزة، ضمن مبادرة "آمنين – AMNIN"، والمستوحاة من الآية الكريمة: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وفي ذكرى المولد النبوي الشريف، تجمع مصطفى عاطف ومعه مجموعة من الطلاب حافظي القرآن الكريم، في أتوبيس مكشوف في رحلة عبر شوارع العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدأت من أحد المطاعم الشهيرة، مرورًا بالعديد من معالم المدينة كالسوق المركزي وساحة داتاران ميرديكا وبرج كوالالمبور وبرجي بتروناس التوأم وجناح كوالالمبور، مع ترديد الأناشيد الدينية في حب النبي صلى الله عليه وسلم.

تهدف الحملة، التي أطلقها مصطفى عاطف إلى تنشيط السياحة الدينية في مصر، بزيارة المعالم الإسلامية كالأزهر ومساجد آل البيت، وغيرهم من الصحابة والتابعين والعلماء، ومن المقرر أن يطلقها "عاطف" من إندونيسيا الأسبوع المقبل.

و"آمنين - AMNIN" مبادرة مصرية للسياحة الروحية والثقافية، أسسها المنشد مصطفى عاطف، ومستوحاة من قول الله تعالى: ﴿ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين﴾

وتهدف المبادرة، إلى دعوة الزائرين من مختلف دول العالم، وبخاصة من دول جنوب شرق آسيا، لاكتشاف مصر من خلال تجربة إيمانية وثقافية متكاملة، تشمل زيارة الأزهر الشريف ومساجد آل البيت والمعالم الإسلامية والتاريخية، ولقاء العلماء، وحضور مجالس الإنشاد، وزيارة الأهرامات والمتحف المصري، إلى جانب التعرف على الحضارة المصرية ومعالمها الكبرى.

وتسعى «آمنين» إلى تقديم ضيوف مصر باعتبارهم رفقاء في رحلة روحانية مميزة، وليسوا مجرد سائحين.

وأكد مصطفى عاطف، أنه أسس المبادرة بعد رحلات كثيرة على مدار سنوات حول العالم قدم خلالها إنشادًا مصريًا في احتفالات كبرى، وكان الحضور دائمًا يسألونه عن مصر وعن معالمها الإسلامية، ومن هنا جاءت الفكرة.

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