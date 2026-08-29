هيئة سودانية: مقتل 4 مدنيين بشمال كردفان إثر هجوم لـ الدعم السريع

أعلنت هيئة إغاثة سودانية، السبت، مقتل 4 أشخاص في هجوم بري لـ"قوات الدعم السريع" على منطقة القاعة في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأفادت "غرفة طوارىء دار حمر" (هيئة إغاثة طوعية) في بيان، بأنها تتابع "بقلق الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين العزل في منطقة القاعة غربي مدينة بارا، من قتل ونهب وسلب وترويع المواطنين الآمنين".

ولفتت إلى أن 4 مدنيين استشهدوا قتلوا جراء الهجوم، ونشرت أسماءهم.

وناشدت "المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر السوداني بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين وإسعاف الجرحى وإدانة هذه الانتهاكات".

وحتى الساعة 18:30 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من "قوات الدعم السريع" بشأن ذلك، لكن الحكومة السودانية ومنظمات محلية ودولية اتهمتها سابقا، بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال المعارك الدائرة مع الجيش، بينما نفت تلك القوات ذلك.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.