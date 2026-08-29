فجر نادي فروزينوني كالتشيو، العائد حديثًا للدوري الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل، وتغلب على مستضيفه فيورنتينا بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب أرتيميو فرانتشي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري الإيطالي.

تقدم فريق فروزينوني كالتشيو عن طريق أنطونيو ريموندو في الدقيقة 26 من عمر المباراة، ثم أضاف المدافع جابرييل براكاليا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 38، قبل أن يعود أنطونيو ريموندو ويختتم ثلاثيفة فروزينوني في الدقيقة 68.

وشهدت قائمة فريق فروزينوني كالتشيو تواجد المدافع المصري عمر فايد للمرة الأولى، وبقي على مقاعد البدلاء بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من فنربخشة التركي.

وكان فروزينوني قد استهل مشواره في الدوري الإيطالي هذا الموسم بمواجهة يوفنتوس، وخسر بهدف دون رد، ولكنه عوض تلك الهزيمة وحصد أولى نقاطه في المسابقة أمام فيورنتينا.

وبهذا الفوز صعد الفريق للمركز الخامس برصيد 3 نقاط، وبشكل مؤقت لحين اكتمال نتائج الجولة الثانية، فيما بقي فيورنتينا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة الثانية.