سفير مصر الأسبق لدى الصين: العلاقات بين البلدين متنوعة وترتبط بتحقيق مصالح الأمن القومي

قال السفير علي الحنفي نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، وسفير مصر الأسبق لدى الصين، إن العلاقات المصرية الخارجية تتسم بالتنوع المرتبط بتحقيق مصالح الأمن القومي المصري، ومصالح المواطنين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أنه لا توجد أي مشكلة على الإطلاق فيما يتعلق بعملية التنافس ما بين الولايات المتحدة وبين الصين أو الدول الغربية والصين.

ولفت إلى كثافة التحركات الرئاسية من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خارجيا، وتمثيله لإفريقيا دوليًا عقب رئاسته للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى عمله على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومختلف الدول، ولقاءه مع ممثلي مجتمع الأعمال خصوصًا المتواجدين في مصر بهدف تعزيز استثماراتهم.

وأوضح أن التنافس الأمريكي الصيني طبيعي بين الدول العظمى خاصة في ظل تخوف الولايات المتحدة الأمريكية مما حققته الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة حاليًا، لافتًا إلى عدم تأثر مصر بهذه المنافسة وتفهم كلا الطرفين سعيها لتحقيق مصالحها وخططها التنموية.

وأكمل: «المعيار الأساسي الذي يحكمنا وتفهمه الولايات المتحدة والصين أن مصر سوف تذهب حيث ما نجد مصلحة في إننا ننمي بلادنا وأن نحقق أجندتنا وهي طموحة جدًا ومحتاجة أن نوظف شراكتنا مع كل الدول».

ويجري الرئيس الصيني شي جين بينج، زيارة رسمية إلى مصر، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن جولة خارجية تشمل قيرغيزستان ومصر خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026.