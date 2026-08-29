 ملك النرويج الجديد يؤبن والده الراحل وسط حداد عشرات الآلاف عليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك النرويج الجديد يؤبن والده الراحل وسط حداد عشرات الآلاف عليه

أوسلو - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 29 أغسطس 2026 - 10:20 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2026 - 10:20 م

استغل الملك هاكون الثامن ملك النرويج، أول خطاب له في منصبه الجديد لتأبين والده، الملك هارالد الخامس، واصفا إياه بأنه أب محب وملك مخلص، وذلك بعد يوم واحد من وفاته عن عمر ناهز 89 عاما.

وقال الملك، مرتديا بدلة سوداء، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: "إننا نعيش حالة حداد.

وفي الوقت نفسه، يمنحنا العزاء والقوة أن نعرف أن كثيرين يشاركوننا الحزن".

وعقب وفاة هارالد الخامس صباح أمس الجمعة، أصبح ولي العهد هاكون الثامن ملكا للنرويج على الفور.

وشكر الملك الشعب على مشاعر التعاطف الغامرة التي أظهروها، مستذكرا الملك هارالد بوصفه أبا وزوجا محبا.

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