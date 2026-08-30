رد رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، اليوم السبت، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق اسم «بحيرة أمريكا» على بحيرة أونتاريو، بوضع لافتة ضخمة بحجم لوحة إعلانية على الشاطئ الكندي تحمل عبارة: «بحيرة أونتاريو.. الآن ودائمًا».

وارتدى فورد قميص منتخب كندا لكرة القدم، وكشف النقاب عن اللافتة بالقرب من مدينة جريمسبي في أونتاريو، والتقط صورًا أمامها.

وجاءت هذه الخطوة في أحدث تعبير عن التحدي، بعدما وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الاتحادية الأمريكية إلى تسمية بحيرة أونتاريو «بحيرة أمريكا».

وبعد أشهر من فرض الرسوم الجمركية والتهديدات بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 والهجمات الشخصية على قادتها، قوبلت هذه الخطوة في كندا إلى حد كبير بالسخرية.

وقال فورد، إن ترامب يحاول تغيير اسم البحيرة لأن أونتاريو وكندا «تدافعان عن نفسيهما»، مؤكدًا أن اسم البحيرة سيبقى بعد رحيل الرئيس.

وقال فورد في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: «بعد وقت طويل من رحيل الرئيس ترامب، ستظل تُسمى بحيرة أونتاريو».