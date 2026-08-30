عاصفة شديدة تضرب قبرص وتودي بحياة شخص وتعطل حركة الطيران

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ضربت عاصفة شديدة أجزاء من قبرص، ما أسفر عن مقتل شخص وتعرض بعض القوارب للخطر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، حسبما أفادت السلطات اليوم السبت.

ودفعت الأمواج العالية إحدى السفن نحو الصخور، ما أدى إلى غرقها.

وعُثر على جثة قائد القارب على جزء صخري من الساحل في كيب جريكو، حسبما أفادت هيئة البث العامة القبرصية "آر آي كيه" نقلا عن الشرطة.

وفي مكان قريب، أنقذت مروحية تابعة للدفاع المدني القبرصي شخصا آخر من البحر الهائج، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام قبرصية.

وفي المناطق الداخلية، تسببت العاصفة أيضا في مشكلات واسعة النطاق.

وغمرت المياه طرقا ومبان في مناطق مختلفة من الجزيرة وسقطت أشجار كما وقعت انهيارات أرضية وانقطاعات في التيار الكهربائي.

وتلقت إدارة الإطفاء العديد من بلاغات الطوارئ بشأن الأضرار الناجمة عن العاصفة. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن معظم البلاغات وردت من المنطقة المحيطة بالعاصمة نيقوسيا.

وأفادت هيئة البث القبرصية، بأن رجلا أصيب جراء صاعقة، لكن حالته لم تكن تهدد حياته.

كما تسببت العاصفة في اضطراب حركة الطيران في مطاري لارنكا وبافوس. ووفقا لشركة "هيرميس إيربورتس" المشغلة للمطارين، تم تحويل 11 رحلة إلى مطارات أخرى صباح السبت.

وقالت ماريا كوروبي مديرة شركة "هيرميس إيربورتس"، إنه لم يتم إلغاء أي رحلات.

وعقب تحسن الأحوال الجوية، عادت الطائرات التي جرى تحويل مسارها إلى قبرص.