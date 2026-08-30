قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن هناك تحركات دبلوماسية وسياسية على المستويين العربي والدولي، إلا أن الإرادة الدولية لا تزال غائبة وعاجزة عن ممارسة دورها بصورة فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني بات مطالبًا بالبحث عن الأدوات التي تمكنه من الدفاع عن نفسه وحقوقه ومستقبل دولته، مشيرًا إلى وجود موقف عربي موحد وداعم للقضية الفلسطينية، وفي مقدمته موقف مصر.

وأوضح أن هناك مواقف دولية وأوروبية متزايدة تدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين وقادة الاحتلال، إلا أنه حتى الآن لم تُتخذ إجراءات عملية كافية لردع إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وأشار متحدث فتح إلى أن غياب الملاحقة والمحاسبة الدولية يشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على مواصلة سياساته، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، متوقعًا أن يسعى هذا التيار إلى رفع وتيرة العدوان، لاستخدام الملف الفلسطيني كورقة انتخابية.

وأكد أن هناك تواصلًا بين الفصائل الفلسطينية المختلفة بهدف الوصول إلى موقف سياسي ودبلوماسي موحد في مواجهة التصعيد المتوقع.

ولفت دولة إلى أن نجاح الوسطاء وفي مقدمتهم مصر في إقناع الإدارة الأمريكية بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق لا يلقى قبولًا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن أي مسار سياسي لا يخدم حساباته الانتخابية يدفعه نحو استمرار الحرب والعدوان.

وشدد على أن الساحة الفلسطينية تشهد حوارًا حقيقيًا في الوقت الراهن، ليس فقط لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وإنما أيضًا استعدادًا للاستحقاق الانتخابي الفلسطيني، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب حوارًا وطنيًا مسؤولًا لمواجهة التحديات والوصول إلى استحقاق ديمقراطي.

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