إسرائيل تقصف تلة باط الوردة جنوبي سوريا بـ4 قذائف مدفعية

قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق جنوبي سوريا بـ4 قذائف مدفعية، رغم اجتماع سابق بين البلدين لخفض التصعيد.

وقالت قناة «الإخبارية السورية»: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تلة باط الوردة بالقرب من بيت جن بأربع قذائف مدفعية»، دون تفاصيل بشأن نتائج القصف.

ويأتي القصف بعد نحو أسبوع من اجتماع عقده وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وفد إسرائيلي في الأردن، بوساطة أمريكية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية.

وقال المصدر إن الاجتماع جاء «في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات في جنوب سوريا».

وأوضح أن المناقشات ركزت على «وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، وإحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسًا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولًا».

وتشهد مناطق في جنوبي سوريا توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان منذ عام 1967، وإثر سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.