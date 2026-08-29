 مباحثات قطرية - سورية لبحث علاقات التعاون وتطورات المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات قطرية - سورية لبحث علاقات التعاون وتطورات المنطقة

الدوحة - د ب أ
نشر في: السبت 29 أغسطس 2026 - 10:36 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2026 - 10:36 م

تلقى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، اتصالا هاتفيا اليوم السبت من وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر التطورات في سوريا والمستجدات الإقليمية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

 

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