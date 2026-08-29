اليونيسف: أكثر من 8 ملايين طفل خارج التعليم في السودان جراء الحرب

قالت ميرا ناصر، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في السودان، إن أزمة التعليم الناجمة عن الحرب تشمل أكثر من 8 ملايين طفل خارج العملية التعليمية.



وأضافت خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الرقم يعكس واقع ملايين الأطفال الذين حُرموا من المدارس والصفوف التعليمية، ما يهدد قدرتهم على التعلم وبناء مستقبلهم، مؤكدة أن معالجة أزمة التعليم لم تعد تحتمل التأجيل.



وأكدت أن المناطق الآمنة التي تتوافر فيها مدارس تحتاج إلى إعادة فتح المؤسسات التعليمية، مع توفير المعلمين وتأهيل المنشآت حتى يتمكن الأطفال من استئناف دراستهم.



وأوضحت أن إعادة تشغيل المدارس تتطلب تجهيزها بشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن توفير الأدوات والمواد التعليمية اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة مناسبة.



وأشارت إلى أنه في المناطق التي لا تتوفر فيها مدارس أو لا تسمح الظروف الأمنية فيها باستمرار التعليم التقليدي، يمكن اللجوء إلى بدائل تشمل التعليم المجتمعي والتعليم البديل.



ونوهت بأن اليونيسف تعمل بالتعاون مع شركائها على تنفيذ برامج تستهدف الأطفال خارج المدارس، من خلال توفير مساحات تعليمية بديلة وآمنة، إلى جانب إتاحة التعليم الإلكتروني والمناهج السودانية.



وشددت على أن تعليم الأطفال لا يمكن أن ينتظر انتهاء الحرب، مؤكدة ضرورة التحرك الآن لإعادتهم إلى مسار التعليم والحفاظ على مستقبلهم ومستقبل السودان.