واشنطن: نزع سلاح حزب الله شرط لأمن لبنان وسيادته

طالبت واشنطن، السبت، «حزب الله» بنزع سلاحه، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل البلد العربي.

وادعت وزارة الخارجية الأمريكية أنه «يتعين على حزب الله نزع سلاحه ليكون لبنان بلدًا آمنًا ومتمتعًا بسيادة».

وأشارت إلى أن «الإطار الثلاثي» بين إسرائيل ولبنان، برعاية أمريكية، ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي «المحاور الشرعي الوحيد» في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان.

جاء ذلك في منشور نشرته السفارة الأمريكية في بيروت عبر حسابها على منصة «إكس» الأمريكية.

ونقلت السفارة في منشورها عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لم تسمه، أن «الإطار الثلاثي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان، وهي التي تتحدث باسم الشعب اللبناني».

وأضاف المتحدث أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وتتطلع إلى أن يكون لبنان بلدًا آمنًا ومتمتعًا بالسيادة. ولتحقيق ذلك، يتعين على حزب الله نزع سلاحه».

وتابع: «كما قال السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى في تصريحات هذا الأسبوع، فإننا لا نريد شيئًا أكثر من أن يقوموا (حزب الله) بتسليم أسلحتهم».

وقال: «عندما يقرر حزب الله أنه مستعد للقيام بذلك، يمكنه التحدث مع الدولة اللبنانية التي نجري معها حوارًا بالفعل، وإبلاغها باستعداده لتسليم أسلحته، وحينها يمكننا محاولة تقريب وجهات النظر».

واستدرك: «لكن في ظل الوضع الراهن، لا يرغب حزب الله حتى الآن في التحدث مع الدولة اللبنانية، ولا معنا، ولا مع إسرائيل، لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران».

وفي 26 يونيو الماضي، توصلت بيروت وتل أبيب، برعاية واشنطن، إلى اتفاق «إطار ثلاثي» بشأن انسحاب إسرائيلي تدريجي، مقابل انتشار الجيش اللبناني بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة، بما فيها «حزب الله».

وتواصل إسرائيل منذ 2 مارس 2026 عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 آلاف و352 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و318 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توسعت خلال عدوانها الراهن داخل الأراضي اللبنانية بعمق يصل إلى 12 كيلومترًا.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.