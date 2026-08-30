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أكدت وزارة النقل، تنفيذ خطة كاملة بقطاع النقل النهري لتطوير الممرات والطرق الملاحية ورفع كفاءة البنية الأساسية والأعمال الصناعية المرتبطة بها، بما يدعم حركة نقل البضائع والركاب ويعزز التكامل مع الموانئ والمناطق اللوجيستية.

ووأضحت أن مشروعات التطوير تضمنت الانتهاء من أعمال تكريك وحماية جسور ترعة النوبارية بطول 120 كم، وتطوير الخط الملاحي القاهرة - أسوان بطول 960 كم.

وكشفت الوزارة، في تقرير إنجازاتها منذ عام 2014 وحتى يوليو الماضي، عن صيانة الخط الملاحي (أسوان / وادي حلفا) بطول 350 كيلو مترا، وإنشاء أرصفة نهرية بأطوال تصل إلى 250 مترا، فضلا عن تأمين حركة الملاحة باستخدام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS لرصد ومتابعة الوحدات النهرية.

وذكرت الوزارة، أنها تقوم بتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيا، ومن أهمها:

- تطوير الخط الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مرورا بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة (الانتهاء من أعمال تكريك وحماية جسور ترعة النوبارية بطول 120 كم).

- إنشاء كباري أهوسة المالح (2) كوبري سيارات بطول (210) أمتار للكوبري وكوبري سكة حديد بطول (48) مترا؛ لتيسير مرور الوحدات النهرية محملة بارتفاع (2) رصة حاويات رأسية إلى الظهير اللوجيستي لميناء الإسكندرية.

- الانتهاء من إنشاء عدد (2) رصيف نهري أرقام (4، و5) بطول (200) متر لكل منهما بالبر الغربي لترعة النوبارية بالمنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية للاستفادة من طاقات النقل النهري في خدمات نقل البضائع والحاويات من وإلى ميناء الإسكندرية، مما يقلل حركة الشاحنات على الطرق البرية.

- الانتهاء من تطوير الخط الملاحي القاهرة / أسوان بطول 960 كم بإزالة الاختناقات الملاحية وتحديده بالشمندورات مع تأمين المجرى الملاحي بإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) لرصد ومتابعة حركة الوحدات النهرية ومنهم (170) فندق عائم بهدف تنشيط السياحة النيلية.

- إنشاء رصيف نهري بميناء دندرة بقنا بطول 250 مترا وعرض 18 مترا ليتكامل مع الصومعة المخطط إنشائها من وزارة التموين والتجارة الداخلية كظهير للميناء ليصبح نموذج متكامل (لنقل / تخزين / توزيع) الغلال.

- الانتهاء من صيانة الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا بطول 350 كم (300 كم داخل الحدود المصرية + 50 كم داخل الحدود السودانية) من خلال صيانة الشمندورات وتزويده بفوانيس الإرشاد الملاحي للملاحة الليلية بهدف تأمين حركة الوحدات النهرية من وإلى دولة السودان عبر بحيرة ناصر.

- جار إنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا بالسودان لزيادة حجم التجارة البينية من وإلى دولة السودان عبر الممر الملاحي (أسوان / وادي حلفا).

- جار تطوير ميناء السد العالي بهدف زيادة حركة النقل النهري (ركاب / بضائع) من وإلى دولة السودان الشقيقة عبر الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا.

الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية الخط الملاحي القاهرة / دمياط في المسافة من كم 953 حتى كم 1195 (القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط).

تطوير الخط الملاحي القاهرة / الإسماعيلية (تم إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة (من كم صفر حتى كم 50) (المظلات – بلبيس)، وتمت إعادة تأهيل عدد 2 كوبري "مسطرد وأبو زعبل" بتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة إلى متحركة لخدمة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وأبو زعبل وشبرا الخيمة.