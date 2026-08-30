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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا ترحل المعلق البريطاني ميلو يانوبولوس بعد مخالفته قوانين الهجرة

أسوشيتد برس
نشر في: السبت 29 أغسطس 2026 - 11:54 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2026 - 11:54 م

قال مسئولون أمريكيون، اليوم السبت، إن المعلق البريطاني اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس جرى ترحيله إلى المملكة المتحدة بعد توقيفه من قِبل سلطات الهجرة الأمريكية.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن يانوبولوس أُعيد إلى بريطانيا أمس الجمعة، بعد اتهامه بتجاوز مدة الإقامة القانونية عقب دخوله الولايات المتحدة بشكل شرعي في مايو 2019.

وقال متحدث باسم الأمن الداخلي، إن قاضي هجرة كان قد أصدر أمر إبعاد نهائيًا في 22 يوليو، بعد تخلفه عن حضور جلسة استماع تتعلق بالهجرة.

وكان قد أُلقي القبض على يانوبولوس أول أمس الخميس في مطار لويس أرمسترونج الدولي بمدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا، واحتجزته إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

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