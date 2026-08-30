روسيا: جيش النيجر طلب مساعدة الفيلق الإفريقي لإخماد تمرد عسكري

أفاد السفير الروسي لدى النيجر، فيكتور فوروبايوف، السبت، بأن الجيش النيجري طلب مساعدة «الفيلق الإفريقي» التابع لوزارة الدفاع الروسية لإخماد محاولة تمرد عسكري في العاصمة نيامي.

وقال فوروبايوف، في تصريحات لوكالة «تاس»، إن الجيش النيجري طلب مساعدة «الفيلق الإفريقي» لتحييد العسكريين المتمردين في قاعدة 101 الجوية، الواقعة بجوار مطار ديوري هاماني الدولي.

وأضاف أن محاولة التمرد شارك فيها ضباط شباب قدموا من منطقتي تيلابيري ودوسو، مدعيًا أن هؤلاء العسكريين «ربما كانوا يتلقون توجيهات من جهات خارجية».

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي أن مجموعة من العسكريين حاولت، ليلة 28-29 أغسطس، احتجاز بعض زملائهم في الثكنة بقاعدة 101 الجوية في نيامي، وأطلقت النار على مواقع استراتيجية في العاصمة.

وأوضح مودي، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن قوات الأمن تدخلت وسيطرت على الأحداث، وأن السيطرة على المواقع المستهدفة بدأت تُستعاد تدريجيًا.

ورغم إعلان السلطات النيجرية السيطرة على محاولة التمرد بتدخل قوات الأمن، أفادت بعض المصادر بأن السيطرة الكاملة، ولا سيما في قاعدة 101 الجوية، لم تتحقق بعد، وأن الاشتباكات بين العسكريين المتمردين وقوات الأمن ما تزال مستمرة.