شركتا سوني و وارنر تقاضيان شركة أنثروبيك بسبب سرقة صارخة مزعومة للملكية الفكرية

أقامت شركتان من أكبر شركات نشر الموسيقى دعوى قضائية مدوية ضد شركة "أنثروبيك" في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، وزعمتا حدوث واحدة من أكبر سرقات الملكية الفكرية في التاريخ وأكثرها فجاجة"، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم السبت.

وتأتي الدعوى القضائية كبداية وابل مما يحتمل أن تكون معركة قضائية تمتد سنوات بشأن الموسيقى والذكاء الاصطناعي وكيفية حماية الملكية الفكرية في عصر جديد من التكنولوجيا.

وأقامت وحدات تابعة لشركتي "سوني ميوزيك" و"وارنر ميوزيك" الدعوى أمام محكمة فيدرالية في شمال كاليفورنيا، وحددت شركة "أنثروبيك" والرئيس التنفيذي داريو أمودي والشريك المؤسس بنجامين مان مدعى عليهم.

وتتهم الدعوى شركة "أنثروبيك" بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها بشكل غير قانوني باستخدام "عشرات الآلاف" من المؤلفات الموسيقية المحمية بحقوق النشر، بينما ركزت دعاوى أخرى على مجموعة أضيق من الأعمال.

وجاء في الشكوى، المؤلفة من 48 صفحة، أن "المدعى عليهم، شركة أنثروبيك ومؤسساها داريو أمودي وبنيامين مان، شنوا حملة صارخة لتنزيل الأعمال المحمية بحقوق النشر بشكل غير قانوني عبر ملفات التورنت على نطاق ضخم، بهدف تحقيق أرباح ضخمة من سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي (كلود) التابعة لشركة أنثروبيك".

وتزعم الشركتان أيضا أن "أنثروبيك" قامت بعملية قرصنة على الآلاف من الأعمال الموسيقية التي لها حقوق نشر، وطالبت بمئات آلاف الدولارات تعويضا عن كل عمل منها.