اليونيسف: أطفال السودان يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء استمرار الحرب

قالت ميرا ناصر، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في السودان، إنّ ملايين الأطفال يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار الحرب، في ظل تداخل العنف والجوع والمرض والنزوح وفقدان الحماية.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطفل السوداني قد يفقد منزله أو أحد أفراد أسرته، ويضطر إلى النزوح من مكان إلى آخر، وفي بعض الحالات يواجه النزوح المتكرر، ما يزيد من هشاشة أوضاعه الإنسانية.

وأوضحت أن تغير خطوط القتال وانعدام الأمن يجعلان الوصول إلى الأطفال والمدنيين في العديد من المناطق أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة في دارفور وكردفان، حيث يعاني أطفال من سوء التغذية ويحتاجون إلى تدخلات عاجلة.

وأشارت إلى أن الأسر النازحة تصل في كثير من الأحيان إلى مناطق تكافح بالفعل من أجل توفير احتياجات السكان الأساسية، ما يضع ضغوطًا إضافية على الخدمات الصحية ومصادر المياه.

وأكدت أن نقص المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي يزيد من احتمالات انتشار الأمراض بين الأطفال، خصوصًا في ظل عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات المنقذة للحياة.

ولفتت إلى أن الطفل المصاب بسوء التغذية يكون أكثر عرضة لمضاعفات الأمراض، ما يجعل سرعة الوصول إلى العلاج الغذائي والرعاية الصحية عاملًا حاسمًا في إنقاذ حياته.