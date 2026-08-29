رئيس وزراء باكستان يأمر بتعليق عمل 8 مسئولين بعد حريق مستشفى إسلام آباد

أمر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، بتعليق عمل ثمانية مسئولين، موجها ببدء إجراءات جنائية بحق من تثبت مسؤوليته عن حريق أودى بحياة 14 مولودًا حديث الولادة في مستشفى بالعاصمة إسلام آباد، حسبما قال مكتبه.

وأصدر شريف، هذه الأوامر بعدما قدمت لجنة تحقيق برئاسة المسئول الحكومي السابق شهيد خان تقريرها المرحلي بشأن حريق يوم الأربعاء في معهد باكستان للعلوم الطبية، المعروف اختصارًا باسم "بيمز"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وانحصر الحريق في حضانة بالطابق الثالث، لكن مسئولين قالوا إنه انتشر بسرعة كبيرة لدرجة أن العاملين تمكنوا من إنقاذ طفل واحد فقط من بين 15 طفلًا كانوا يتلقون الرعاية هناك.

وذكر البيان، أن التحقيق خلص إلى أن الحضانة لم تكن مزودة بإنذار للحريق أو نظام للرشاشات المائية، كما أن المستشفى كان يفتقر إلى إجراءات مفصلة وتدريب للتعامل مع الحرائق وحالات الطوارئ الأخرى.

وأدى الحريق إلى تصاعد الغضب الشعبي، ما دفع الأسر المكلومة ومنظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين.

ونُقل عن شريف قوله: "من تثبت إدانتهم بالإهمال الجنائي لا يستحقون أي تساهل".