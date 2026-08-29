يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، أنشطته الثقافية بعرض فيلم الرسوم المتحركة الطويل «مشبك شعر»، للمخرجة عطية عادل خيري، الأربعاء المقبل الموافق 2 سبتمبر، في تمام الخامسة مساءً.

ويُعد الفيلم من الأعمال المصرية المنفذة بتقنية الجرافيك ثلاثي الأبعاد، وتدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر، ومحاولة حل لغز اختفاء الأمير «حور»، شقيق الملك «سنفرو»، من خلال بردية فرعونية تعرف باسم «بردية خوفو والسحرة».

وتواجه شخصيات الفيلم سلسلة من المؤامرات والصراعات التي تتداخل فيها الخيانة والغرور والبطش، ويتضمن العمل عددًا من الأغاني والاستعراضات.

وشارك في الأداء الصوتي والغنائي للفيلم نخبة من الفنانين، بينهم الراحلون سامي العدل وأحمد راتب ولطفي لبيب وعهدي صادق، إلى جانب ريهام عبدالغفور، وإيناس مكي، وأحمد صلاح السعدني، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري، وعادل هاشم، وضياء الميرغني.

وفيلم «مشبك شعر» من إخراج الفنانة عطية عادل خيري، وحصل على دعم المركز القومي للسينما، فيما كتب المعالجة والحوار والأغاني الدكتور طارق مندور، ووضع إيمان صلاح الدين الموسيقى والمؤثرات والألحان، وتولى أحمد عمري المونتاج.