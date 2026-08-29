عصابة في هايتي تفرج عن 13 امرأة وطفلا بعد أسبوع من اختطافهم

أفرجت عصابة في هايتي، عن ستة أطفال وسبع نساء ممن اختطفتهم، إلى جانب أكثر من 50 شخصا؛ إثر شنها هجوما داميا على منطقة قريبة من العاصمة بورت أو برنس قبل نحو أسبوع، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

وقالت اليونيسف، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن من بين المفرج عنهم ثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن عامين، وطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، ومراهقتين.

وقال يانيج دوسار نائب ممثل اليونيسف في هايتي: "يقدم هذا الإفراج لحظة أمل نادرة وسط العنف الذي يهدد الأطفال في هايتي".

وأضاف: "لم تكن عملية الخطف في كينسكوف حادثة معزولة، بل مؤشرا خطيرا على اتساع نطاق الهجمات المتكررة ضد الأطفال في جميع أنحاء البلاد".

وقالت اليونيسف، إنها عملت مع قادة المجتمع المحلي للمساعدة في تأمين الإفراج عن النساء والأطفال.

ولم يتضح فورا ما إذا كانوا بحاجة إلى رعاية طبية، وما إذا كان هناك نساء وأطفال آخرون لا يزالون محتجزين.