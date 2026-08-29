أرسنال يلجأ لخطة بديلة حال فشل مفاوضات ألفاريز

يدرس نادي أرسنال إمكانية التعاقد مع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، ليكون خيارًا بديلًا للأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ويأتي راشفورد ضمن حسابات أرسنال في حال رحيل الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، حيث يبحث النادي اللندني إمكانية ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

ورغم ذلك، يظل جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، الهدف الأول لأرسنال، إلا أن اللاعب الأرجنتيني لم يبدِ حتى الآن رغبة واضحة في الانتقال إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

وبالتالي، قد يتحول راشفورد إلى خيار أكثر واقعية أمام أرسنال خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة النادي في تعزيز خطه الهجومي تحسبًا لرحيل مارتينيلي.