وزير خارجية قطر: ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية لحل يضمن حرية الملاحة البحرية

جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية بالجمهورية التركية هاكان فيدان، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، أكد آل ثاني، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفي وقت سابق، جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين بشأن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر، والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد، بما يهيئ الأجواء للتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة من شأنها الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.