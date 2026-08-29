مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوجه برفع الجاهزية للتعامل مع تعزيزات الحوثيين جنوبي البلاد

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالرحمن المحرمي، اليوم السبت، القوات الحكومية برفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة تعزيزات عسكرية للحوثيين في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن "القوات المسلحة الجنوبية" الحكومية التي يقودها المحرمي، إن عضو مجلس القيادة الرئاسي "عقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع قيادة محور المشاة والإسناد الثالث بمحافظة الضالع برئاسة قائد المحور العميد إبراهيم التفوزي، وبحضور قائد العمليات المشتركة اللواء صالح علي حسن".

وناقش الاجتماع "مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية في جبهات الضالع، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات، والتحركات والتعزيزات الحوثية في خطوط التماس، إلى جانب أبرز الاحتياجات اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية للمحور".

وتناول الاجتماع، "التطورات الأخيرة والتهديدات الحوثية، في ظل استمرار تحركات المليشيا ومحاولاتها استهداف مواقع القوات، وما تفرضه تلك التطورات من ضرورة الحفاظ على اليقظة والاستعداد للتعامل مع أي تصعيد أو تحركات معادية"، حسب البيان.

ووجه المحرمي "برفع مستوى الجاهزية وتعزيز الانضباط والتنسيق بين الوحدات، والاستعداد للتعامل مع مختلف الاحتمالات"، مشددًا على أهمية الحفاظ على المواقع العسكرية والتعامل الحازم مع أي تهديدات تستهدف جبهات الضالع.

كما شدد على "مواصلة برامج التأهيل والتدريب، ورفع كفاءة الأفراد والوحدات، وتوفير الاحتياجات الضرورية بما يعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة".

وكانت القوات الحكومية، قد أعلنت مساء الجمعة، مقتل 5 حوثيين في هجوم نفذته عبر طائرة مسيرة استهدف تجمعًا للجماعة في مديرية دمت بمحافظة الضالع.

يأتي ذلك مع استمرار التصعيد العسكري بين الحكومة وجماعة الحوثي في عدة جبهات، وسط تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة في البلاد ما يهدد هدنة نسبية بدأت في أبريل 2022.