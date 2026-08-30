- العودة للعمليات العسكرية تحمل كلفة سياسية واقتصادية مرتفعة

- تغيير سلوك النظام هدف واقعي.. وربط الضائقة بسقوطه «وهم»

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه «مأزقًا حقيقيًا» في صراعها مع إيران، وتعتمد حاليًا على الحصار الاقتصادي والمالي باعتباره ورقتها الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الإدارة الأمريكية تريد تجنب العودة إلى العمليات العسكرية بسبب الكلفة السياسية والاقتصادية التي ترتبت عليها.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتجه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، وسط استطلاعات تشير إلى اقتراب الديمقراطيين من الفوز بمجلس النواب، واحتمال فقدان الجمهوريين السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس.

وأشار إلى ارتفاع التضخم وظهور مؤشرات سلبية في سوق العمل، لافتًا إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وذكر أن أهداف واشنطن تحولت إلى فتح مضيق هرمز أمام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، وحماية حلفائها في الخليج، إلى جانب الحفاظ على صورتها أمام الداخل الأمريكي والعالم بعد عجزها عن تحقيق أهداف الحرب.

وأكد أن تشبيه الإدارة الأمريكية الحصار بيوم إنزال قوات الحلفاء لتحرير أوروبا من النازية يكشف حجم رهانها على هذه الأداة، مشيرًا إلى أن الحصار المفروض على إيران يتجاوز في شدته ما فرضته إدارة جو بايدن على روسيا عقب غزو أوكرانيا.

وحذر من رسم علاقة مباشرة بين تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وسقوط النظام أو تغييره لسلوكه الخارجي، واصفًا هذا التصور بأنه يدخل في «باب الأوهام».

ورجح استمرار النظام الإيراني في الصمود رغم قسوة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الهدف الواقعي يتمثل في تغيير سلوكه والاعتماد على الوساطة لمنع المزيد من الأزمات في الشرق الأوسط.