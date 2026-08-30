تقرير: كوريا الشمالية تستبدل وزير الدفاع في تعديل عسكري

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استبدلت كوريا الشمالية وزير دفاعها في عملية إعادة تشكيل للقيادة العسكرية العليا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

ووفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فقد تم تعيين كيم سونج-جي، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري الشمالي، وزيرا جديدا للدفاع في البلاد، خلفا لــ"نو كوانج-تشول".

وأقيل نو من منصبه كوزير للدفاع ومن القيادة المركزية للحزب وتم تعيينه نائبا أول لمدير إدارة صناعة التجهيزات العسكرية التابعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكر التقرير إن التغيير تم إقراره في الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري الذي عقد في اليوم السابق، والذي وجهه القائد كيم جونج-أون.

وفي أحدث تعديل، تم تعيين المسؤول العسكري المخضرم باك جونج-تشون نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري بعد إعادة إنتخابه عضوا في اللجنة المركزية للحزب والمكتب السياسي.

وعاد باك إلى طليعة القيادة العسكرية الكورية الشمالية بعد تنحيه عن مناصبه في المكتب السياسي وأمانة الحزب وتنحيه من منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في فبراير/شباط. وأثار استبعاده في ذلك الوقت تكهنات بأنه يتنحى عن الخطوط الأمامية بسبب كبر سنه.

ويعتبر منصب نائب رئيس اللجنة منصبا رئيسيا يشرف على السياسات العسكرية لكوريا الشمالية. ويرأس القائد كيم جونج-أون اللجنة.