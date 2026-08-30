الرئيس الصيني يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون ويزور قيرغيزستان ومصر

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غادر الرئيس الصيني شي جين بين بكين اليوم الأحد لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون 2026 في بيشكيك، والقيام بزيارتي دولة إلى قيرغيزستان ومصر بدعوة من رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن الوفد المرافق لشي يضم زوجته بنج لي يوان، وتساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني.