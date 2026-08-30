متحدث «الشباب والرياضة»: 4200 لاعب يحصلون على مخصصات شهرية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه وتصل 25 ألفًا للاعبي الصفوة

- أكثر من 900 بعثة تضم بين 25 ألفًا و30 ألف لاعب تشارك دوليًا كل عام

- النيابة تحقق في واقعتَي مغادرة الشامي وزياد حجاج بعثتي المصارعة

قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يضم نحو 4200 لاعب، يحصلون على مخصصات شهرية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وتصل إلى 25 ألفًا للاعبي الصفوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار» مساء السبت، أن هذه المبالغ مخصصة للمصروفات الشخصية، فيما تتحمل الوزارة تكاليف المعسكرات والإقامة والإعاشة والتدريب في المركز الأولمبي.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 900 بعثة تابعة للوزارة في بطولات دولية سنويًا، تضم بين 25 ألفًا و30 ألف لاعب، وتخضع لضوابط مالية ولوائح خاصة بالمكافآت والتكريم.

وذكر أن مكافأة بطولة إفريقيا ارتفعت من 25 ألف جنيه إلى 100 ألف كحد أدنى، فيما زادت مكافأة بطولة العالم من 100 ألف إلى 800 ألف جنيه.

وأوضح أن أغلب الأندية توجه أكثر من 90% من ميزانياتها إلى كرة القدم، ما يحد من الموارد المتاحة للاعبي الألعاب الفردية، ودفع الوزارة إلى تأسيس المشروع القومي لتوفير دعم شهري لهم.

ولفت إلى اتجاه الوزارة نحو جذب رعايات من القطاعين المصرفي والخاص للاعبي التصنيف الأول والحاصلين على ميداليات عالمية وأولمبية، بهدف توفير مستحقات مالية مباشرة لهم.

وأضاف أن الوزارة توجه ميزانية قطاع الرياضة إلى دعم الألعاب الفردية، مع استثناء كرة القدم، مشيرًا إلى مشاركة بنوك وشركات وطنية في تمويل صندوق مخصص لدعم الرياضيين وصرف مستحقاتهم وتوفير الرعاية لهم بعد الاعتزال.

وبشأن واقعتَي المصارعين محمد مصطفى علي الشامي وزياد حجاج، قال الشاذلي إن وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أحال الملفين إلى النيابة العامة، بعد رصد التحريات المبدئية مخالفات تتعلق بضوابط السفر والإقامة والاحتفاظ بجوازات السفر.

وأوضح أن اللوائح تقضي باحتفاظ مدير البعثة بجوازات سفر اللاعبين، فيما كشفت التحريات المبدئية أن اللاعبين غادرا وبحوزتهما جوازا سفرهما، مؤكدًا أن النيابة تتولى فحص وجود شبهة تورط متعمد أو إهمال أو تقصير.

وأكد أن التحقيقات تمثل جانبًا من القضية، فيما يرتبط الملف الأوسع بأوضاع لاعبي الألعاب الفردية ومستوى الدعم المقدم لهم، وفق قوله.