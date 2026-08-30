مقتل ضابط وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل ضابط شرطة وأُصيب آخر في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية يوم السبت في إطلاق نار بمتنزه، حسبما قال قائد شرطة عاصمة الولاية كولومبيا.

وقال قائد إدارة شرطة كولومبيا، دبليو. إتش. "سكيب" هولبروك، إن المشتبه به قتل أيضا.

وتابع هولبروك في مؤتمر صحفي مساء السبت إن الحادث بدأ عندما استجاب ضابطان لبلاغ عن نزاع أُسرِي.

وقال: "قلوبنا انفطرت هذا المساء"، مضيفا أن الضابط المتوفى ترك وراءه زوجة وطفلين صغيرين.

وأضاف هولبروك إن الضابط المتوفى كان يبلغ من العمر 29 عاما وعمل في إدارة الشرطة لمدة عامين.

ولم يتلقَ هولبروك أي أسئلة، لكنه قال إن إحاطات إعلامية أخرى ستصدر لاحقا.