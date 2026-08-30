قاضية تحكم بعدم جواز ترحيل ترامب لطلاب بسبب انتقاد إسرائيل

قالت القاضية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا نويل وايز، استنادا إلى أهمية التعديل الأول للدستور، إن الحكومة الأمريكية تعمل بصورة غير دستورية على إسكات منتقدي إسرائيل بسبب حربها في غزة ودول أخرى، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل غير المواطنين الذين تقول إنهم تسببوا في اضطرابات داخل الجامعات أثناء التعبير عن آرائهم.

وحققت القاضية وايز، في حكم أصدرته أمس الجمعة، انتصارا لصحيفة الطلاب في جامعة ستانفورد، التي قالت إن بعض الطلاب الدوليين يخشون التعبير عن آرائهم علنا بسبب التهديد بالترحيل.

ويستند الحكم إلى حد كبير إلى نتائج خلص إليها قاض فيدرالي في بوسطن قبل نحو عام، حيث قضى بأن إدارة ترامب انتهكت الدستور عندما استهدفت أشخاصا غير مواطنين لترحيلهم لمجرد تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم لإسرائيل.

وكتبت وايز أن حرية التعبير وحرية الصحافة "أساسيتان للديمقراطية الأمريكية الراسخة". وأشارت القاضية إلى عيوب تتعلق بحرية التعبير وعدم وضوح النصوص القانونية، معتبرة أنها تنتهك التعديلين الأول والخامس للدستور، وأبطلت أجزاء من الأحكام التي تستند إليها الحكومة الفيدرالية في عمليات الترحيل.

كما أشارت وايز إلى إجراءات انتقامية اتخذتها سلطات الهجرة الأمريكية في مارس 2025 ضد أشخاص عبروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للإجراءات الإسرائيلية.

ولم ترد وزارة العدل على الفور اليوم على رسالة تطلب التعقيب .

وقال جورج بورتيوس، رئيس تحرير صحيفة "ستانفورد ديلي" في رد فعل على الحكم عبر منصة إكس: "يجب ألا يخشى الصحفيون في غرفة الأخبار لدينا أن يتسبب كتابة خبر في ترحيلهم. ويعني الحكم الصادر اليوم أنهم لا يجب عليهم الخوف".

وأشاد بالحكم كونور فيتزباتريك، وهو محام لدى مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، التي أقامت الدعوى.

وقال فيتزباتريك في بيان: "إن حرية التعبير في الولايات المتحدة لا تخص الأشخاص الذين يقولون أمورا توافق عليها الحكومة فحسب".