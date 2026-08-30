الفنان التشكيلي أشرف رضا: ملتقى «أولادنا» رسالة اجتماعية ومشروع إنساني على مدار 10 سنوات

أكد الفنان التشكيلي الدكتور أشرف رضا، نائب رئيس مؤسسة «أولادنا»، أن ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة نجح على مدار عشرة أعوام في ترسيخ مكانته باعتباره أكثر من مجرد حدث فني، ليصبح رسالة إنسانية واجتماعية مهمة ومشروعًا كبيرًا يحتفي بالمواهب والقدرات والإبداع.

وقال الدكتور أشرف رضا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة للدمج، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني: «نلتقي اليوم للاحتفال بذوي القدرات الخاصة، وهذا الحدث أصبح علامة فارقة على مدار السنين».

وأضاف: «الملتقى أصبح رسالة اجتماعية مهمة على مدار عشر سنوات، ومشروعًا كبيرًا وضخمًا»، مؤكدًا أن ما حققه «أولادنا» خلال رحلته يمثل تجربة فنية وإنسانية ملهمة، نجحت في فتح آفاق جديدة أمام أصحاب القدرات الخاصة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، والمشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والفنية.

وأشار رضا إلى أن وصول الملتقى إلى دورته العاشرة يمثل محطة مهمة للاحتفال بمسيرة امتدت على مدار عشر سنوات، تحولت خلالها الفكرة إلى مشروع متكامل يجمع بين الفن والثقافة والإنسانية، ويؤكد قدرة الإبداع على تجاوز الاختلافات.