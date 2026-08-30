وجه الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى أبناء ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة من الملتقى، الذي يُقام برئاسة سهير عبدالقادر، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب حسام حسن، خلال كلمته المصورة التي وجهها إلى أبناء الملتقى، عن تمنياته لهم بأن يكونوا دائمًا في أفضل حال، قائلًا: «تحياتي ليكم، وتمنياتي إن أنتم تبقوا في أحسن حال ومبسوطين، وتبقوا حاجة كبيرة في مصر إن شاء الله، مصر الكبيرة اللي إحنا بنحبها».

وأضاف: «كنا سعداء جدًا بفرحتكم ومساندتكم لمنتخب مصر في كأس العالم، وإحنا كنا بنحاول في الملعب إننا نفرح الناس كلها، وأول ناس أنتم، وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال».

وأوضح حسام حسن أنه كان يتمنى حضور المؤتمر الصحفي ولقاء أبناء الملتقى، لكنه لم يتمكن من الحضور، قائلًا: «كنت أتمنى أكون معاكم النهارده، لكن ظروف خاصة منعتني من الحضور، وإن شاء الله تتعوض وأكون معاكم في احتفال تاني».

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر رسالته بتوجيه التحية إلى القائمين على الملتقى، قائلًا: «تحياتي لكل القائمين على الملتقى، وجزاهم الله خير، وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال».