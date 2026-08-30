رئيس غرفة القاهرة التجارية: افتتاح معرض «أهلا مدارس» أمام الجمهور 2 سبتمبر

- خصومات تتراوح بين 30 و40% مقابل توفير مساحات مجانية للعارضين

- مستلزمات دراسية لجميع المراحل التعليمية.. ومكاتب لمراقبة الجودة وحماية المستهلك

قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بالقاهرة يستقبل الجمهور اعتبارًا من 2 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى بدء أعمال التجهيز تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية مساء السبت، أن المعرض يُنظم بالتعاون بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وسط متابعة يومية من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين.

وأوضح أن غرفة القاهرة توفر مساحات العرض مجانًا للشركات المشاركة، مقابل تقديم تخفيضات تتراوح بين 30 و40% على السلع المعروضة.

وذكر أن معارض «أهلا مدارس» توفر المستلزمات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وصولًا إلى التعليم الجامعي، إلى جانب الزي المدرسي والمنتجات المرتبطة باحتياجات الطلاب.

وأشار إلى وجود مكاتب مختصة بحماية المستهلك ومراقبة الجودة داخل المعارض، لمتابعة السلع المقدمة للجمهور، مؤكدًا اهتمام أجهزة الدولة بتوفير احتياجات الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد