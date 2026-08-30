الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«تنظيم الكهرباء»: تصوير العداد يتيح مراجعة أخطاء الفواتير

العدادات التقليدية تعتمد على القراءة الميدانية.. ومسبقة الدفع تعمل إلكترونيًا عبر الشحن

استقصاء أجراه الجهاز عام 2010 كشف ضعف معرفة بعض المشتركين بالعدادات والتعريفة

قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن تصوير العداد عند تسجيل الاستهلاك يوفر دليلًا على حضور القارئ، ومرجعًا يمكن الرجوع إليه عند مراجعة أخطاء الفواتير.

وأضاف في تصريحات لقناة «صدى البلد» مساء السبت، أن العدادات التقليدية تعتمد على تسجيل موظف القراءة لقيمة الاستهلاك، ثم إصدار الفاتورة، ما يجعل العملية معرضة لأخطاء مرتبطة بدقة القراءة.

وأوضح أن العدادات مسبقة الدفع تعمل إلكترونيًا، من خلال شحنها برصيد مخصص للاستهلاك وإعادة الشحن عند نفاده، وتستغني بذلك عن القراءة الميدانية الدورية وفاتورة الاستهلاك التقليدية.

وذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أصدر قرارات لضبط تسجيل الاستهلاك، من بينها إلزام القارئ بتصوير العداد، بهدف توثيق القراءة وإتاحة مراجعتها عند وجود خطأ.

وأشار إلى افتقار غالبية المشتركين إلى المعرفة الكافية بآلية احتساب الفاتورة وتعريفة شرائح الاستهلاك، موضحًا أن زيادة الاستهلاك قد تنقل المشترك إلى شريحة محاسبة أعلى.

واستشهد باستقصاء أجراه الجهاز عام 2010 لقياس وعي المشتركين، وتضمن أسئلة عن نوع العداد ومكان تركيبه وتعريفة الاستهلاك، وكشف عن عجز بعض المشاركين عن الإجابة، ما يعكس الحاجة إلى تكثيف جهود التوعية.

وسبق أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، بالإشراف المباشر والدقيق على فواتير الكهرباء، وتجنب التقديرات الجزافية للاستهلاك، وتيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، مع موافاته بالإجراءات المتخذة.