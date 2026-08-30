عمرو حمزاوي: العالم أمام صراع يتصدره مضيق هرمز بدلا من الملف النووي

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الصراع الأمريكي الإيراني شهد تغيرين استراتيجيين، أولهما انتقال مركز المواجهة من الملف النووي الإيراني إلى مضيق هرمز، والثاني توقف العمليات العسكرية بعد فترة من القتال الممتد.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الملف النووي كان في قلب الصراع عند بداية الحرب، قبل أن تتصدر قضية فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية التحركات والتصريحات الأمريكية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتركز حول مستقبل الملاحة في المضيق، وإمكان فتحه بالكامل أو استمرار الوضع القائم بين الإغلاق والحركة المحدودة، لما يمثله من أهمية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن توقف العمليات العسكرية يمثل تحولًا جوهريًا، بعدما استمر إطلاق النار حتى خلال الفترة التي أعلن فيها الطرفان وقفًا لإطلاق النار.

وأكد أن الإدارة الأمريكية أدركت محدودية نتائج الاستخدام المستمر للقوة العسكرية، واتجهت إلى أدوات أخرى لإدارة الصراع وتحقيق أهدافها.

ووصف المواجهة بأنها صراع يتحرك بعيدًا عن إرادة طرفيه؛ إذ لم تتوقع واشنطن امتداد الحرب لهذه الفترة أو توظيف إيران ورقة مضيق هرمز بهذه السرعة والفاعلية، كما لم تتوقع طهران مواجهة حصار اقتصادي ومالي بهذه الشدة.

ولفت إلى أن الصراع يتخذ منحنيات لم تكن حاضرة عند بدايته، ويصعب وضعه داخل سيناريو معد سلفًا من واشنطن أو طهران.