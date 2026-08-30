ميركل تحث الألمان على القتال من أجل هذه الديمقراطية

قبل أسبوع من انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، دعت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المواطنين الألمان إلى الدفاع عن الديمقراطية.

وقالت ميركل في حدث أقيم في برلين يوم السبت: "أعتقد أنه يتعين علينا الآن، مرة أخرى - وهو أمر لم يسبق لنا أن اضطررنا إلى فعله لعدة عقود - أن نقاتل حقا من أجل هذه الديمقراطية، وأن ندافع ببساطة عنها، ونتحلى بالشجاعة قليلا، ونلتزم بكلمتنا ونقول إن هذه طريقة رائعة للعيش".

وأكدت أن غالبية الناس لا يصوتون لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وأشارت إلى أن الحزب قوي جدا في ولايات ألمانيا الشرقية السابقة، ولكنه أصبح أقوى أيضا في غرب البلاد السابق. وقالت ميركل: "لقد أصبح ظاهرة تشمل كل ألمانيا". على سبيل المثال، حقق الحزب أيضا مكاسب في انتخابات الولاية في بادن-فورتمبرج وراينلاند بالاتينات.

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية في ساكسونيا أنهالت، قالت ميركل إن حزب البديل من أجل ألمانيا تمكن، إلى حد ما، من "الهيمنة على جميع مناقشاتنا من الصباح إلى الليل". وهذا يعني أن الناخبين لم يعودوا يعرفون ما تريده الأحزاب الأخرى في الواقع.

وسيجري انتخاب برلمان جديد لولاية ساكسونيا أنهالت في 6 سبتمبر/أيلول. ويتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير في استطلاعات رأي انتخابات الولاية.