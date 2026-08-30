ناجون من فيضانات نيبال والصين يصلون إلى مناطق آمنة

مع دخول جهود الإنقاذ في المجتمعات المدفونة بسبب الفيضانات المفاجئة الكارثية على طول الحدود بين النيبال والصين يومها الرابع يوم السبت، كانت السلطات ما تزال تعثر على ناجين وتنقلهم إلى بر الأمان.

وفي مراكز الإغاثة، انتظرت عائلات المفقودين بفارغ الصبر أنباء عن أحبائهم مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى وعدد الأشخاص المفقودين.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية في نيبال والتبت إلى 691 قتيلا وأكثر من 3 آلاف شخص مفقود بعد أحدث تحديث من الصين اليوم الأحد. وأفادت السلطات الصينية بوقوع 16 حالة وفاة و546 مفقودا، بينما قالت وكالة الكوارث في نيبال في وقت متأخر من يوم السبت إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 675 مع وجود 2498 شخصا في عداد المفقودين.

وتم إنقاذ أكثر من 3700 شخص في نيبال حتى الآن.

وفي نواكوت، إحدى المقاطعات النيبالية التي دمرتها الفيضانات، وصلت المروحيات محملة بصناديق وأكياس المساعدات، بما في ذلك الملابس والمعكرونة سريعة التحضير والبسكويت والأرز. وعادت مروحيات أخرى من المناطق المتضررة من الفيضانات حاملة ناجين.

وفي كاتماندو، عاصمة نيبال، تجمع الأقارب والأصدقاء خارج المستشفى الحكومي الرئيسي منذ الصباح الباكر، يبحثون يائسين عن أنباء عن أحبائهم المفقودين.

وتنقل العديد بين مكتب المساعدة ولوحة إعلانات المستشفى، متمسكين بالصور ومسح قوائم المرضى المصابين على أمل العثور عليهم.

وغطت العائلات جدران المستشفى بملصقات تظهر صور أقاربهم المفقودين وصورهم وأرقام الاتصال بهم في نداء يائس للحصول على أي دليل يمكن أن يعيدهم إلى ديارهم.

واستمرت جهود البحث والإنقاذ في عدة مواقع في نيبال وتبت الصين، بما في ذلك مشروع أعالي تريشولي-1 للطاقة الكهرومائية في مقاطعة راسوا في نيبال ومعبر جيرونج الحدودي المتضرر بشدة على الجانب الصيني.

وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي البريجدير جنرال راجا رام باسينت إن جهود الإنقاذ ستستمر في موقع بناء مشروع الطاقة الكهرومائية، حيث تعتقد السلطات أن أكثر من 100 شخص محاصرون في نفق مليء بالطين الكثيف.

وكان المنقذون في حالة تأهب قصوى تحسباً لفيضانات إضافية من بحيرة جديدة تشكلت في أعالي جبال الهيمالايا بعد الفيضانات الأولى يوم الأربعاء.