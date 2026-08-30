الصين: ثلاثة ألمان من بين المفقودين في فيضانات نيبال والصين

قالت السلطات الصينية اليوم الأحد إن ثلاثة ألمان هم من بين المفقودين في أعقاب الفيضانات المفاجئة الكارثية يوم الأربعاء في المنطقة الحدودية لجبال الهيمالايا بين نيبال والصين.

وفي التبت، بلغت حصيلة القتلى 16 شخصا بينما ما يزال 546 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الصينية نقلا عن الحكومة الإقليمية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي أن من بين المفقودين 261 أجنبيا من 23 دولة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وفنلندا والبرتغال وإسبانيا.

وأوضح التقرير إن السلطات الصينية أخطرت السفارات والقنصليات المعنية في بكين.

وقال مجلس السياحة النيبالي إن ثمانية ألمان في عداد المفقودين. ومن غير الواضح ما إذا كان المواطنون الألمان الثلاثة الذين أوردت السلطات الصينية أنهم مفقودون مدرجين ضمن الرقم الذي أعلنت عنه نيبال أم انهم ثلاثة آخرين إضافيين.

وقالت وزارة الخارجية في برلين إن "عددا أحاديا كبيرا من المواطنين الألمان" هم في عداد المفقودين في المنطقة.

وقال خبراء إن انهيارا جليديا في نيبال ربما يكون قد تسبب في الكارثة، مما أرسل كميات هائلة من المياه عبر وادي النهر. وفي نيبال، تم الإبلاغ عن مقتل 675 شخصاً مع وجود أكثر من 2400 مفقود آخرين.