سلطات الإكوادور تضبط 32 إيجوانا بحرية في المطار وتعتقل امرأة روسية

قالت السلطات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم السبت إنه تم اعتقال امرأة روسية متهمة بمحاولة تهريب 32 إيجوانا بحرية على الأقل من جزر جالاباجوس إلى خارج الإكوادور.

وقالت الشرطة على منصة إكس إن حيوانات الإيجوانا كانت موزعة في ثمانية حاويات بلاستيكية داخل حقيبة سفر، مضيفة أن المرأة كانت في المطار في كيتو وكانت متجهة إلى أيسلندا.

وقالت وزارة البيئة الإكوادورية إن حيوانات الإيجوانا كانت ضعيفة ومصابة بالجفاف، وأن مجموعة من الأطباء البيطريين نقلتها إلى مركز للحفاظ على البيئة، حيث ستبقى هناك حتى تتحسن صحتها.

ولم يكشف عن هوية المرأة الروسية، لكن الشرطة قالت إنها تتوقع توجيه تهمة الاتجار بالكائنات البرية إليها. وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتعتبر الإيجوانا البحرية من جزر جالاباجوس نوعا متوطنا وتعتبر عرضة للانقراض.

وكان الأرخبيل قد أعلن كتراث وطني إنساني في عام 1979 من قبل منظمة اليونسكو نظرا لتنوعه البيولوجي الكبير. ويقع في المحيط الهادئ، على بعد نحو ألف كيلومتر غرب الإكوادور.